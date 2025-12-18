Plus Magazine celebra 18 años con edición especial

La revista turística, Plus Magazine, presentó su edición especial de gastronomía y gospedaje, en una actividad que reunió a empresarios, aliados estratégicos y clientes del sector turismo, con el propósito de celebrar su 18 aniversario en el mercado.

La portada de esta edición está protagonizada por la chef Tita Inés Páez Nin, creadora del restaurante Aguaji, ubicado en Sosúa. El homenaje llega tras su reciente reconocimiento en los The World’s 50 Best Restaurants Latin America 2025, un logro que posiciona a la gastronomía dominicana en el escenario internacional.

Mabel Andreiny, propietaria y editora de Plus Magazine, destacó que la gastronomía se ha convertido en uno de los principales factores que influyen en la decisión de viaje de los turistas.

Silke Sadegui, Evelin Barrientos, Sandra Abreu y Yuleisy Núñez.Cortesia de los anfitriones.

“Hoy el viajero busca experiencias auténticas, y la cocina es parte esencial de esa vivencia. La Chef Tita aporta un valor extraordinario al destino con Aguaji, al presentar la cocina dominicana desde una visión de alta gastronomía gourmet, con identidad dominicana”, expresó.

La Chef Tita agradeció a Plus Magazine, por dedicarle la portada de esta edición, resaltando la importancia de medios turísticos que promueven lo mejor del país dentro y fuera de sus fronteras.