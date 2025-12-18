De París a Londres: el libro que habla sobre las obras artísticas dominicanas

La boutique Assouline de París, fue el lugar de encuentro para curadores, galeristas, diplomáticos, coleccionistas y diletantes del arte y la cultura, con el propósito de la presentación de “Iván Tovar Masterpieces”, un volumen que reúne una selección rigurosa de obras del artista dominicano Iván Tovar, considerado uno de los creadores más singulares del surrealismo latinoamericano.

El libro, fue publicado por Assouline y con ensayo principal de la escritora, editora y crítica de arte Julie Belcove, la obra se perfila como una obra de referencia para la comprensión del universo estético del pintor, cuya obra continúa adquiriendo relevancia en los circuitos internacionales.

Durante el encuentro, el empresario y mecenas Héctor José Rizek, miembro de la Fundación Iván Tovar y principal impulsor del proyecto junto a su esposa Bethania Guerrero de Rizek, destacó la importancia simbólica y cultural de presentar el libro en la ciudad donde Tovar encontró su madurez artística.

Subrayó además, la capacidad de la publicación para abrir nuevas vías de lectura sobre un creador cuya obra desafía las categorías tradicionales del surrealismo, ampliando el movimiento hacia territorios sensoriales y conceptuales propios.