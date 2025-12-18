ADME realiza su primer Viernes de bienestar

La Asociación Dominicana de Mujeres Empresarias (ADME) celebró la quinta edición de su programa “Viernes de Bienestar”, teniendo como invitada a la familia Grullón, de la empresa Star Products, en un encuentro enfocado en el propósito, el liderazgo y el bienestar integral de la mujer empresaria dominicana.

James Reynoso, fue la encargada de dirigir las palabras de bienvenida en representación de la presidenta de organización, Michelle Ortiz, quien agradeció el espacio y destacó el valor del servicio, la intención y la comunidad femenina como ejes fundamentales del programa.

Rommy Grullón, directora de mercadeo y relaciones públicas de de Star Produts destacó la importancia de la transparencia como base de la confianza y el crecimiento colectivo, señalando que cuando una mujer se eleva, todas se elevan.

El encuentro concluyó con una charla a cargo de Rommy Pichardo Grullón, titulada “Dios es mi socio: un año con intención”, motivando a las asistentes a creer en sus metas con fe y determinación.

Aracelis Valerio, Mirla Troncoso y Alexandra Capellan.Cortesia de los anfitriones.

Kenia Placencia, María Luis, Betty Guzmán y Teresa Vascones.Cortesia de los anfitriones.