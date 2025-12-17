Un brindis por los 25 años del turismo sostenible

La Asociación de Hoteles La Romana–Bayahibe, celebró su tradicional cena de Navidad en el restaurante La Caña de Casa de Campo Resort & Villas, un encuentro que reunió a más de 80 directores hoteleros, empresarios, autoridades civiles y militares, así como aliados estratégicos de la provincia.

La actividad se realizó con el objectivo de conmemorar el 25 aniversario de la asociación, un acontesimiento de desarrollo sostenible para la provincia de La Romana.

Andrés Fernández, presidente de la asociación destacó que la organizacion nació en el año 2000 con un propósito claro: impulsar un destino organizado, sostenible y competitivo. “Veinticinco años después, esa visión se convirtió en institución, en confianza y en un modelo de gobernanza que hoy es referencia nacional e internacional”, afirmó.

Como parte de la tradición de la organización, se realizaron dos reconocimientos especiales. El primero los recibió Iberostar Group, por su firme compromiso con la sostenibilidad a través de su programa Wave of Change, iniciativa que hampulsado prácticas responsables y promovido la gestión ambiental en el destino.

Mientras que el segundo fue otorgado al equipo de Playa Romana Mar, por su trabajo constante, disciplinado y meticuloso, que contribuye directamente a la calidad de la experiencia que ofrece La Romana a cada visitante.