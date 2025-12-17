Banco Popular publica “Un salto de gigante”

El Banco Popular Dominicano presentó su nueva publicación editorial Un salto de gigante. El viaje hacia una sociedad digital, una obra que analiza la evolución tecnológica de la República Dominicana en las últimos años y el impacto que esta transformación ha tenido en la vida económica, social y cultural del país.

El libro reúne la visión plural de especialistas que, desde distintas disciplinas, examinan los hitos, avances y desafíos que han definido el ecosistema digital dominicano.

A lo largo de sus capítulos, los autores de la obra recorren desde los inicios de la conectividad y la evolución de las telecomunicaciones, hasta los retos contemporáneos asociados a la ciberseguridad, la inteligencia artificial, la inclusión financiera y la educación digital.

Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular destacó que este proyecto editorial surge en un momento decisivo para el país, en el que la innovación se ha convertido en motor estructural del desarrollo.

Joel García, Esteban Martínez Murga, Mite Nishio, María Povedano y Misnel Núñez.Victor Ramirez/LD

Alberto Alonzo y María Consuelo de Alonzo.Victor Ramirez/LD

María Waleska Álvarez, Antonia Antón, María Angélica Haza, María Povedano y Soraya Sánchez.Victor Ramirez/LD

Miguel Rodríguez, Gustavo Pascal y José Hernández.Victor Ramirez/LD

El lider de la compañia enfatizó que “la verdadera transformación digital no comienza con la tecnología, sino con la gente”, subrayando que el progreso solo es sostenible cuando fortalece capacidades, amplía oportunidades y mejora la vida de las personas.

“Hoy la República Dominicana, en múltiples sentidos, es un ejemplo de transformación en la región, gracias al empuje tecnológico protagonizado por sus organizaciones. En el Banco Popular Dominicano hemos abrazado esta visión innovadora liderando la transformación digital de los servicios financieros en nuestro país”, expresó Paniagua.

Víctor Siladi, Amelia Deschamps y Esteban Martínez Murga.Victor Ramirez/LD