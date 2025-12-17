Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Actualidad

AMC celebra etapa de transformación

Agencia

  • Liderada por la CEO y experta en medios Milagros de Ortega, la transformación de AMC se destaca con un tono cálido, consolidando a la empresa como un motor impulsado por la data, la tecnología y, sobre todo, por su excepcional talento humano.
Milaurys Ortega y Milagros de Ortega.

Milaurys Ortega y Milagros de Ortega.Cortesia de los anfitriones

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo,RD.

Advanced Media Center (AMC), la agencia de medios que se ha transformado y evolucionado al ritmo de la industria, celebró un encuentro para sus colaboradores bajo el lema “Nuestra evolución, nuestro equipo, nuestro futuro”.

La celebración tuvo como objetivo marcar el inicio de una nueva etapa de crecimiento, reconocer la contribución esencial de cada empleado y presentar formalmente su nueva identidad visual y oficinas vanguardistas.

Liderada por la CEO y experta en medios Milagros de Ortega, la transformación de AMC se destaca con un tono cálido, consolidando a la empresa como un motor impulsado por la data, la tecnología y, sobre todo, por su excepcional talento humano.

Yokasta Rodríguez, Milaurys Ortega y Licelot Herasme.

Yokasta Rodríguez, Milaurys Ortega y Licelot Herasme.Cortesia de los anfitriones.

Susanny Taveras y Sasha Rodríguez.

Susanny Taveras y Sasha Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Carlos Martínez, (hijo), Montse Venegas y Alex Pérez.

Carlos Martínez, (hijo), Montse Venegas y Alex Pérez.Cortesia de los anfitriones.

Nonora Elmúdesi de Martínez, Milagros de Ortega y Amaurys Ortega.

Nonora Elmúdesi de Martínez, Milagros de Ortega y Amaurys Ortega.Cortesia de los anfitriones.

Tags relacionados