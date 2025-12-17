AMC celebra etapa de transformación

Advanced Media Center (AMC), la agencia de medios que se ha transformado y evolucionado al ritmo de la industria, celebró un encuentro para sus colaboradores bajo el lema “Nuestra evolución, nuestro equipo, nuestro futuro”.

La celebración tuvo como objetivo marcar el inicio de una nueva etapa de crecimiento, reconocer la contribución esencial de cada empleado y presentar formalmente su nueva identidad visual y oficinas vanguardistas.

Liderada por la CEO y experta en medios Milagros de Ortega, la transformación de AMC se destaca con un tono cálido, consolidando a la empresa como un motor impulsado por la data, la tecnología y, sobre todo, por su excepcional talento humano.

Yokasta Rodríguez, Milaurys Ortega y Licelot Herasme.Cortesia de los anfitriones.

Susanny Taveras y Sasha Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

Carlos Martínez, (hijo), Montse Venegas y Alex Pérez.Cortesia de los anfitriones.