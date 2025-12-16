Clúster Turístico de Santo Domingo presenta avances institucionales de este año

El Clúster Turístico de Santo Domingo (CTSD) celebró su desayuno navideño 2025 en el Hotel Mauad. En el encuentro se reunieron destacadas personalidades del sector turístico, empresarial y gubernamental, y que sirvió además como escenario para presentar los principales avances institucionales logrados durante el año.

La actividad fue encabezada por el presidente del Clúster, Juan Manuel Martín de Oliva junto a la Asociación de Hoteles de Santo Domingo y combinó el espíritu propio de la época con una actualización estratégica sobre las acciones ejecutadas por la organización durante los últimos cinco meses.

De Oliva, resaltó el compromiso del Clúster con la consolidación de Santo Domingo como un destino urbano líder del Caribe, destacando la ampliación de la membresía, el fortalecimiento de la gobernanza y la articulación con instituciones públicas y privadas.

El presidente de la organización, también detalló avances en materia de alianzas estratégicas, entre ellas los acuerdos establecidos con Unibe, orientado al desarrollo académico e investigación turística; con Aprecc, para proyectos comunitarios en la Ciudad Colonial; y con la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), con el objetivo de fortalecer a Santo Domingo como destino para este segmento.

Elisha Fermín, Guillermo Mañan y Tania Ramírez.Cortesia de los anfitriones.

Yarin Casquero, Najib Neder y Leandro Tajes.Cortesia de los anfitriones.

Roberto Paulino, Beatriz Sousa y Emilio Torrez.Cortesia de los anfitriones.

Asimismo, anunció la incorporación de Adoturd para impulsar el turismo deportivo, un área de creciente proyección para los próximos años.

De Oliva, entregó un reconocimiento especial al Banco Popular Dominicano, institución que según destacó le ha permitido desempeñar su rol con total libertad, respaldo y coherencia con su visión de país.

Omar Cepeda y Amelia Reyes.Cortesia de los anfitriones.