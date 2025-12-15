Grupo Ramos celebra 60 años con un plan de estrategia rumbo al 2030

Ejecutivos de Grupo Ramos presentaron su estrategia de sostenibilidad 2030 celebró su aniversario número 60 con la presentación de una hoja de ruta que reafirma su compromiso con el bienestar social, el desarrollo económico y la protección del medioambiente.

El encuentro reunió a aliados, instituciones, colaboradores y líderes del sector, quienes conocieron de primera mano la visión de sostenibilidad que guiará a la organización durante los próximos años.

Flora Carrión, viceministra Medio Ambiente Ana Emilia Pimentel, Iván Mejía y Vanessa AlbaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Kathia Mejía, Ana María García, Christy Luciano, Mercedes Ramos, Flora Carrión y Juan AmellCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Discurso

Al referirse al tema, el presidente ejecutivo de grupo Iván Mejía, destacó que llegar a seis décadas representa un orgullo y una responsabilidad, reiterando que la empresa continuará impulsando iniciativas que generen valor para las familias dominicanas.

“Hoy reafirmamos nuestra visión de impulsar un futuro sostenible, con acciones que fortalezcan nuestro impacto social, económico, gobernanza y ambiental”, aseguró.

La presentación de los detalles de la estrategia estuvo a cargo de Vanessa Alba, directora ejecutiva de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad y Flora Carrión, gerente de Responsabilidad Social Corporativa, quienes explicaron el proceso de construcción del plan, fundamentado en un análisis profundo de los grupos de interés.

Alba subrayó que la sostenibilidad está integrada al modelo de negocio de la empresa. “Este no es un proyecto paralelo; es la manera en que crecemos, servimos y generamos oportunidades. Nuestro propósito de mejorar la vida de las familias dominicanas ha guiado cada paso hacia esta visión 2030”, afirmó.

Como parte del encuentro, se reconoció a colaboradores voluntarios por su dedicación en iniciativas comunitarias y a instituciones aliadas que han acompañado a la empresa en proyectos sociales de alto impacto.

El acto concluyó reafirmando que la implementación de esta estrategia marca un paso decisivo para el futuro sostenible de Grupo Ramos y para su aporte continuo al desarrollo del país.