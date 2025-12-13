¡A brindar por un nuevo año!

Anfitriones e invitados inician los preparativos para la despedida de año, unos compartirán en una cena familiar en casa, otros asistirán a la fiesta más elegante del año en un lugar exclusivo. Ambas opciones tendrán en común un elemento que dará un significado especial a la noche: el brindis de fin de año.

Aquí algunas recomendaciones para esta acción que va más allá de alzar las copas y decir ¡salud!.

Sé breve, por favor!

Por lo general, un brindis no debe durar más de un minuto. Sólo en el caso de la fiesta de fin de año puede extenderse hasta tres minutos como máximo. Toma en cuenta que, mientras más breve y simple sea el mensaje, mayor aceptación tendrá. Si te pasas de copas, asigna el brindis a otra persona. Si no te sientes en control, evita el riesgo de hacer el ridículo.

El anfitrión ofrece el brindis

En ocasiones puede ocurrir que el anfitrión encomiende el brindis a otra persona; en ese caso, debe dar tiempo suficiente al orador elegido para prepararse.

Planifica con tiempo tus palabras.

Evita las improvisaciones. Inicia con un saludo a todos, luego unas palabras sobre el motivo de la reunión y culmina con tus buenos deseos para el año que se aproxima. También puedes resaltar lo positivo del año que finaliza.

Siempre de pie.

Siempre que sea un grupo mayor de 10 personas. Esto es suficiente para llamar la atención, no es necesario golpear la copa con un cubierto ni silbar. Levanta la copa (puede ser con cualquier mano), sonríe, establece contacto visual con todos y expresa tus sentimientos propiciando alegría y buenos augurios para todos.

Todos a lamisma vez.

Asegúrate de que todos los comensalestengan sus copas llenas. Para la fiesta de fin de año suele brindarse con unvino espumante (champán), aunque también se puede brindar con bebidas sinalcohol.

¿Noalcanzaron a llenar tu copa?

Levanta la copa vacía y simula que bebes de ella. Cuando participes en unbrindis de grupo no debes empañar la solemnidad del momento para que atiendantu bebida. Procura tener lleno tu vaso o copa minutos antes de alcanzar lamedianoche.

Las copas no se chocan.

Sólo alza la copa a la altura de la barbilla, con una sonrisa y la mirada a todos los presentes. La tradición es brindar inmediatamente recibimos el nuevo año.

Mientras se realiza el brindis.

En el momento en que el anfitrión se dirige a sus invitados, debes mantenerte atento, sin tomar la bebida hasta concluidas las palabras y mirando a los ojos al anfitrión. En ese momento, puedes quedarte sentado o ponerte de pie, según indique el anfitrión.

No participar en el brindis es una práctica de malos modales.

Si compartes una mesa o te encuentras en un evento en donde se brinde, debes levantar tu copa y participar del acto.

Finalizadas las palabras.

Beber la bebida es una muestra de ratificar el deseo de la persona que brinda. Puedes optar por un ligero sorbo o un gran trago, pero nunca debes levantar la coPexels pa y regresar a la mesa sin haber probado la bebida.

Si como invitado gustas hacer un brindis.

Nunca te adelantes al anfitrión. Es preferible consultar antes sobre la posibilidad de decir unas palabras.

En resumen. En el acto de brindar siempre deben estar presentes estos tres pasos: decir unas palabras (razón del brindis), alzar las copas y beber.

Algunas curiosidades

La palabra brindis viene dela expresión alemana “Bring dir’s”, que en español significa “te lo ofrezco”.La palabra salud se acompaña al alzar la copa, para significar bienestar yprosperidad. En Año Nuevo algunas tradiciones incluyen colocar un objeto de oroen las copas, para atraer dinero y prosperidad. En español decimos ¡Salud!, eninglés Cheers!, en portugués Saude!, en italiano Salute!, en alemán Prost!