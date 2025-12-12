ProDominicana otorga a reconocimiento a Capilo Español

Laboratorio Capilo Español, empresa dominicana dedicada al cuidado capilar, fue reconocida con el Premio Pro-Liderazgo otorgado por ProDominicana durante la sexta edición del Encuentro Nacional de Mujeres en Exportación.

Josefina Pujols de Lomba, fundadora de Capilo, fue la responsable de recibir el premio, el cual ha evolucionado de un pequeño laboratorio familiar con procesos manuales a una empresa exportadora en otros países, con presencia en mercados como Estados Unidos, Puerto Rico, Haití y otras islas del Caribe.

“Este premio celebra el esfuerzo de todas las mujeres que día a día trabajan con pasión, creatividad y dedicación para demostrar que nuestra producción nacional puede competir al más alto nivel internacional. Es un orgullo ver cómo nuestra visión familiar se ha transformado en una empresa que representa a República Dominicana en el mundo”, expresó Pujols durante la premiación.

La fundadora de la compañía, destacó que Capilo se distingue por sus altos estándares de calidad y compromiso con la sostenibilidad, contando con certificaciones ISO‑9001, Buenas Prácticas de Manufactura e ISO 2716 para cosméticos.