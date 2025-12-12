Porsche Center Santo Domingo une pádel y velocidad

En una gala que celebró la pasión y el espíritu deportivo, Porsche Center Santo Domingo oficializó su alianza con Pádel Queens como patrocinador oficial.

Esta comunidad exclusiva, que supera las 500 integrantes activas, ha encontrado en el pádel una pasión compartida que las conecta.

“Para nosotros es una gran oportunidad de colaborar con una destacada comunidad de mujeres dominicanas deportistas con quienes compartimos el espíritu deportivo y competitivo”, afirmó Natalia Soto, Marketing and Public Relations Manager, de Porsche Center Santo Domingo.

Lidia Aybar, Carla Prieto, Leyla Cabrera y Joelle Schad.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Vivian Acra, Carol Savini, Carolina Silva, Laura Grullón, Laura Ramos, Laura Freixas y Ana María Ramos.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES