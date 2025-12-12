EXPANSIÓN
Memorial inaugura moderna funeraria
Actualidad
- El espacio cuenta con modernas capillas climatizadas, áreas de descanso y servicios integrados que reflejan el compromiso de Memorial con la innovación y la calidad humana.
Con el propósito de acompañar a las familias dominicanas con empatía, dignidad y respeto, Memorial Funeraria y Cementerio inauguró su nueva sede en la Av. Prolongación 27 de Febrero, en Santo Domingo Oeste. Un espacio diseñado para brindar serenidad en los momentos más difíciles.
El acto estuvo encabezado por el director general de Memorial, Carlos Termini Bellone, quien destacó la importancia del espacio como un paso trascendental en la expansión de la institución.
“Esta apertura es un esfuerzo de nuestra empresa, el resultado de la colaboración constructiva y de una visión compartida. Es un testimonio claro de lo que podemos lograr cuando el sector público y la empresa privada alinean sus objetivos”, expresó Termini.