Memorial inaugura moderna funeraria

Con el propósito de acompañar a las familias dominicanas con empatía, dignidad y respeto, Memorial Funeraria y Cementerio inauguró su nueva sede en la Av. Prolongación 27 de Febrero, en Santo Domingo Oeste. Un espacio diseñado para brindar serenidad en los momentos más difíciles.

El acto estuvo encabezado por el director general de Memorial, Carlos Termini Bellone, quien destacó la importancia del espacio como un paso trascendental en la expansión de la institución.

“Esta apertura es un esfuerzo de nuestra empresa, el resultado de la colaboración constructiva y de una visión compartida. Es un testimonio claro de lo que podemos lograr cuando el sector público y la empresa privada alinean sus objetivos”, expresó Termini.

Nelson Torres, Alessandra Termini y Carlos Termini Rodríguez.Victor Ramirez/LD

Alexia Espinal, Delio Canela y Virginia Arredondo.Victor Ramirez/LD

Julio Rigoberto Urbáez y Moreila Guerrero.Victor Ramirez/LD

Arturo Bravo, Luis Mercado y Roberto Termini.Victor Ramirez/LD

Starling Guevara, Gina Victoriano y Engels Guevara.Victor Ramirez/LD