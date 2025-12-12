Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Innova Centro y Fundación Quiéreme Como Soy firman acuerdo

Entidades

  • La alianza permitirá implementar un programa integral de sensibilización, inclusión y acompañamiento familiar, dirigido a preparar a los equipos de La Innovación en la adopción de prácticas inclusivas, accesibles y sostenibles.
Ramón Montes y Oscar Villanueva.

Innova Centro y la Fundación Quiéreme Como Soy, Inc. formalizaron un acuerdo de colaboración enfocado en promover la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad, así como en fortalecer la cultura de empatía, respeto y diversidad dentro de los espacios de trabajo.

Entre los componentes principales de la alianza, destacan la capacitación del personal en temas de inclusión laboral, la identificación y acompañamiento de candidatos con discapacidad, la creación de políticas y entornos laborales accesibles, donde cada persona pueda desarrollar su potencial y aportar desde sus capacidades.

Adicionalmente, ambas entidades desarrollarán una estrategia de comunicación conjunta orientada a sensibilizar sobre la importancia de la diversidad humana y destacar los beneficios de contar con equipos de trabajo diversos, comprometidos e inclusivos.

