Innova Centro y Fundación Quiéreme Como Soy firman acuerdo

Innova Centro y la Fundación Quiéreme Como Soy, Inc. formalizaron un acuerdo de colaboración enfocado en promover la inclusión laboral de personas con discapacidad cognitiva y neurodiversidad, así como en fortalecer la cultura de empatía, respeto y diversidad dentro de los espacios de trabajo.

Entre los componentes principales de la alianza, destacan la capacitación del personal en temas de inclusión laboral, la identificación y acompañamiento de candidatos con discapacidad, la creación de políticas y entornos laborales accesibles, donde cada persona pueda desarrollar su potencial y aportar desde sus capacidades.

Adicionalmente, ambas entidades desarrollarán una estrategia de comunicación conjunta orientada a sensibilizar sobre la importancia de la diversidad humana y destacar los beneficios de contar con equipos de trabajo diversos, comprometidos e inclusivos.