La “Cena del camino"

Una experiencia excepcional al estilo de Johnnie Walker Blue Label

Primera edición

  • Con un menú creado por el chef Olivier Bur, la experiencia gastronómica celebró lo extraordinario en cada paso del camino.
Olivier Bur y Arturo Savage.

Olivier Bur y Arturo Savage.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

SANTO DOMINGO

Johnnie Walker Blue Label, la marca de whisky escocés líder a nivel mundial, presentó la primera edición de la “Cena del camino excepcional”, una experiencia gastronómica creada para celebrar las trayectorias únicas y los sabores que representan lo mejor de República Dominicana.

En colaboración con el restaurante Casarré, la marca reunió a 18 invitados quienes disfrutaron de una cena de nueve tiempos maridados con coctelería basada en Johnnie Walker Blue Label, diseñada para rendir homenaje a quienes caminan con propósito y dejan huella.

Eugene Rault y Lía Castillo.

Eugene Rault y Lía Castillo.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Crystal Jiménez, Maeno Gómez Casanova y Michèle Jiménez.

Crystal Jiménez, Maeno Gómez Casanova y Michèle Jiménez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

María Consuelo Bonilla y Marcos Rosario.

María Consuelo Bonilla y Marcos Rosario.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

