La “Cena del camino"
Una experiencia excepcional al estilo de Johnnie Walker Blue Label
Primera edición
- Con un menú creado por el chef Olivier Bur, la experiencia gastronómica celebró lo extraordinario en cada paso del camino.
Johnnie Walker Blue Label, la marca de whisky escocés líder a nivel mundial, presentó la primera edición de la “Cena del camino excepcional”, una experiencia gastronómica creada para celebrar las trayectorias únicas y los sabores que representan lo mejor de República Dominicana.
En colaboración con el restaurante Casarré, la marca reunió a 18 invitados quienes disfrutaron de una cena de nueve tiempos maridados con coctelería basada en Johnnie Walker Blue Label, diseñada para rendir homenaje a quienes caminan con propósito y dejan huella.