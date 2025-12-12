Una experiencia excepcional al estilo de Johnnie Walker Blue Label

Johnnie Walker Blue Label, la marca de whisky escocés líder a nivel mundial, presentó la primera edición de la “Cena del camino excepcional”, una experiencia gastronómica creada para celebrar las trayectorias únicas y los sabores que representan lo mejor de República Dominicana.

En colaboración con el restaurante Casarré, la marca reunió a 18 invitados quienes disfrutaron de una cena de nueve tiempos maridados con coctelería basada en Johnnie Walker Blue Label, diseñada para rendir homenaje a quienes caminan con propósito y dejan huella.

Eugene Rault y Lía Castillo.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Crystal Jiménez, Maeno Gómez Casanova y Michèle Jiménez.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES