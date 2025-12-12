Cap Cana celebra encuentro navideño

Cap Cana, ciudad destino, realizó un encuentro navideño dedicado a los desarrolladores que forman parte del crecimiento del destino, en un ambiente festivo donde la gratitud, el compañerismo y la visión de futuro fueron los protagonistas.

La celebración se realizó en el salón de eventos Vivace de Golden Bear Lodge, en una atmósfera diseñada para brindar, compartir y reconocer el trabajo de quienes han hecho posible que Cap Cana continúe consolidándose como uno de los destinos inmobiliarios y turísticos más importantes de la región.

Ejecutivos de Cap Cana agradecieron a los desarrolladores por la confianza depositada en la ciudad destino, y por el compromiso que cada uno ha demostrado en la ejecución de obras que elevan el nivel del destino, fortalecen su oferta y continúan alineadas con la visión de crecimiento ordenado y sostenible.

Carolina Cupello y Richard Stefan.Cortesia de los anfitriones.

Fermín Acosta y María Cristina García de Acosta.Cortesia de los anfitriones.

Fanny Schneider y Luis Carrasqueros.Cortesia de los anfitriones.

José Raful y Gina Malkun.Cortesia de los anfitriones

Karina y Rodrigo Medicis.Cortesia de los anfitriones.