Spatium inaugura el primer espacio corporativo en el país

Spatium, empresa de referencia en soluciones corporativas de calidad, inauguró su nuevo espacio, ubicado en CitiTower Acrópolis, donde además, celebraron su décimo aniversario como marca, con presencia en Santo Domingo y Caracas.

“Cuando abrimos nuestro primer espacio aquí, el mercado todavía no estaba preparado para lo que proponíamos. Precisamente por eso decidimos hacerlo: porque queríamos marcar el ritmo y no esperar a que el mercado nos lo dictara”, afirmó Luisa Montiel Toro, CEO de la firma.

Destacó que su principal fortaleza no es únicamente la infraestructura, sino su equipo profesional, el SpatiTeam, altamente capacitado en estándares de servicio corporativo, atención ejecutiva, procesos y gestión altamente digitalizada.