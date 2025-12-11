Plusval Norte y Bellón firman alianza estratégica

La filial Plusval Norte y Ferretería Bellón, firmaron una alianza estratégica orientada a ofrecer facilidades exclusivas a los clientes para que adquieran su vivienda, casa, apartamento o propiedad en general, a través de la compañía de construcción.

Eddy Veras, Broker Owner CEO, de Plusval Norte, destacó que para la empresa la compra de una vivienda no se limita al cierre de una negociación, sino que representa el inicio de una nueva etapa en la vida de cada familia.

En ese sentido, explicó que Bellón se convierte en un aliado esencial para ofrecer soluciones reales y un valor agregado durante el proceso de acondicionamiento y equipamiento del hogar, aportando una experiencia más completa y satisfactoria.

“Esta es una alianza que transforma cada llave en un hogar y fortalece nuestro compromiso con la excelencia y con el bienestar de las familias dominicanas, reafirmando nuestra visión de acompañar a los clientes antes, durante y después de recibir su nuevo espacio”, afirmó Veras.

La firma del acuerdo, fue realizada en las oficinas de Plusval Norte ubicadas en Bella Terra Mall, en la ciudad de Santiago, donde asistieron ejecutivos de ambas empresas, quienes expresaron su satisfacción por este paso conjunto en beneficio de los clientes.