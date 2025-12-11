Las nuevas propuestas de Automía

Ejecutivos de Automía dieron a conocer los detalles de una innovadora propuesta para el mercado automotriz dominicano. Se trata de los nuevos modelos C5, E5, J5 y J7 de las marcas Omoda y Jaecoo, en un evento realizado en SD Karting.

La introducción de estas unidades simboliza la llegada de una nueva generación de movilidad que apuesta por tecnología avanzada, diseño futurista y mayor seguridad para los usuarios.

Durante el encuentro, los asistentes participaron en una experiencia inmersiva con pruebas en pista, exhibiciones estáticas y presentaciones guiadas, a través de las cuales conocieron el ADN y las particularidades de cada modelo.

Desde la visión vanguardista del Omoda C5, la propuesta 100% eléctrica del E5, hasta la robustez urbana que definen los Jaecoo J5 y J7, Automía dejó ver la amplitud de su portafolio para distintos estilos de conducción.

Manuel Angomás, gerente general de Automía, destacó que estos vehículos representan un paso firme hacia una oferta alineada con las exigencias del consumidor moderno.

La propuesta presentada incluye tecnologías avanzadas de asistencia a la conducción, mayor eficiencia energética gracias a sus motores de gasolina de alta eficiencia, versiones eléctricas y una línea superhíbrida, así como una conectividad fluida para una experiencia digital mejorada tanto en ciudad como en carretera.

Aramis Álvarez y José MuñizCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Carmela Raful e Ico AbreuCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Rosa Grullón, Cynthia Núñez y Sheila CepedaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Pamela Polanco y Jaime LamaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES