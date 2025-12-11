Nice Dominicana celebra la Navideño con líderes turístico

Nice Dominicana celebró su tradicional encuentro navideño junto a gerentes hoteleros y ejecutivos del sector turístico de la provincia, en una velada que destacó los lazos estratégicos y el desarrollo continuo de la industria.

Durante su intervención, Celine Medrano, directora ejecutiva de la entidad, agradeció el respaldo de los invitados y resaltó que este año la empresa ha centrado su trabajo en tres pilares: innovación tecnológica, fortalecimiento institucional y expansión de servicios especializados.

Leonardo Medrano, presidente de la empresa, señaló que la compañía continúa ampliando su oferta con la incorporación de asesoría legal y nuevas iniciativas tecnológicas como Inteligencia Artificial y Realidad Aumentada para sus productos editoriales.

La actividad tuvo lugar en los salones del Iberostar Waves Costa Dorada, un escenario que ha acogido este encuentro por más de una década, consolidándose como uno de los eventos de cierre de año más esperados por los actores del turismo en Puerto Plata.

Humberto Pichardo, Sahely Santos, Stephany Martínez y Anthony GonzálezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Leonardo MedranoCORTESíA DE LOS ANFITRIONES