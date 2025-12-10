Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Subway abre sus puertas en Galería 360

  • La apertura demuestra el impulso de la marca por seguir creciendo, generando empleo y garantizando una operación que cumple estrictamente con las normas y estándares globales de la compañía.
Jorge Barillas, Ivelisse Calderón junto al equipo de la compañia.

Jorge Barillas e Ivelisse Calderón junto al equipo de la compañia.Cortesia de los anfitriones.

Representantes de la franquicia Subway abrieron una nueva sucursal en Galería 360, fortaleciendo su presencia en el país y dando continuidad a su expansión en el mercado dominicano de manera sólida y estructurada.

Alineado  a los estándares internacionales de la cadena,  el restaurante que se suma a los 9 que tienen en el mercada local ofrece una experiencia moderna y cercana a los visitantes del centro comercial.

Los espacios son más novedosos, innovadores, decoraciones fresh forward, procesos optimizados y una oferta de productos de calidad.

La inauguración introduce el diseño fresh forward, lanzado globalmente en 2017, caracterizado por un ambiente luminoso, colores inspirados en ingredientes frescos y una exhibición más visible de vegetales, panes y galletas.

