Subway abre sus puertas en Galería 360

Representantes de la franquicia Subway abrieron una nueva sucursal en Galería 360, fortaleciendo su presencia en el país y dando continuidad a su expansión en el mercado dominicano de manera sólida y estructurada.

Alineado a los estándares internacionales de la cadena, el restaurante que se suma a los 9 que tienen en el mercada local ofrece una experiencia moderna y cercana a los visitantes del centro comercial.

Los espacios son más novedosos, innovadores, decoraciones fresh forward, procesos optimizados y una oferta de productos de calidad.

La inauguración introduce el diseño fresh forward, lanzado globalmente en 2017, caracterizado por un ambiente luminoso, colores inspirados en ingredientes frescos y una exhibición más visible de vegetales, panes y galletas.