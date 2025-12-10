Meaningful Group y Havas Media Network se une con nuevos servicios

Meaningful Group anunció la incorporación oficial de Havas Media Network a su operación regional en el país, el cual fue anunciado durante un encuentro con representantes de medios del país, quienes fueron reconocidos como aliados fundamentales en el crecimiento del grupo.

La llegada de la compañía al país, responde a la necesidad real del mercado: integrar capacidades globales con conocimiento local, ofreciendo metodologías modernas, herramientas avanzadas y una filosofía centrada en Meaningful Media, que une a las personas.

Havas Media Network y Meaningful Group ofrecerán un portafolio ampliado de servicios que incluye: estrategia y planificación de medios, compra y negociación, investigación y análisis de audiencias, digital & performance, influencers, consultoría, capacitación especializada y Havas Converge.

“La relación con los medios ha sido uno de los pilares que permitió que Switch Havas creciera, y será igual de esencial para el desarrollo de Havas Media Network. Ustedes son nuestros aliados naturales, protagonistas directos de este crecimiento. Esta evolución también les pertenece a ustedes”, expresó José Grateraux CEO de la empresa.