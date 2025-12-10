María Callas: la verdadera leyenda del bel canto

La gran María Callas nació el 2 de diciembre de 1923 en New York; fue una de las sopranos más influyentes y controvertidas del siglo XX.

Su talento excepcional y su personalidad vibrante la convirtieron en un ícono de la ópera, y su legado perdura hasta hoy en la música y la cultura popular.

María Anna Sofía Cecilia Kalogeropoulos, hija de inmigrantes griegos, comenzó a estudiar música a una edad temprana. Callas alcanzó la fama internacional en la década de 1950.

Su repertorio abarcaba desde los clásicos de Verdi y Puccini hasta las obras contemporáneas de autores como Stravinski y Menotti.

Su interpretación de “Lucia di Lammermoor” y su papel en “Norma” solidificaron su estatus como una de las grandes voces del arte operístico.

A lo largo de su carrera, Callas se presentó en los más prestigiosos escenarios de la época,llenando el mundo de su arte, nostalgia y convirtiendo su vida en una leyenda del bel canto. ¡Grande María!

Nathalie PeñaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Personal Style

A través de un recorrido íntimo por sus inicios, su gloria, sus luchas y su legado, la revista celebra no solo a 'La Divina', sino a la fuerza humana detrás del mito. Una edición creada para recordar que hay figuras que no se leen… se escuchan, y que en Callas la eternidad sigue afinada en cada nota: Nathalie Peña Comas, George Nader, Enrique Pina y Tammy Ghattas.

Tammy GhattasLEONEL MATOS/LD

George NaderJulio César Peña/LD