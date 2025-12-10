Domicem renueva su imagen corporativa

Ejecutivos de la empresa productora de cemento Domicem organizaron un encuentro con clientes y relacionados con quienes competieron los detalles de su nuevo logo, el cual trae consigo un rediseño que representa su evolución y el arraigo en la historia industrial del país.

Según explica un material de prensa, el logo continua, su símbolo histórico y sigue como protagonista de la nueva imagen, ahora reinterpretado en una forma más moderna, armoniosa y más fácil de reconocer.

Destacó que los colores rojo y azul han sido confirmados como un claro homenaje a la bandera dominicana, mientras que el eslogan “Cemento del bueno” continúa como expresión del compromiso con la máxima calidad del producto.

La presentación fue realizada durante la tradicional fiesta de fin de año para los clientes, que constituyó una muestra de la firme alianza entre los constructores y la empresa.