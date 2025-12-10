Club Med reapertura su resort de Punta Cana

Club Med celebró su 75 aniversario con la reapertura de su resort insignia en Punta Cana, una renovación integral que fortalece su papel en la evolución del turismo dominicano.

El proyecto coincide con la estrategia de expansión y modernización de la marca, que actualmente opera cerca de 70 complejos en cinco continentes y continúa apostando por innovación, sostenibilidad y experiencias de alto nivel.

Durante el acto inaugural, los representantes globales de Club Med destacaron el valor histórico de la República Dominicana para la empresa.

Stéphane Maquaire, presidente y CEO de la cadena, afirmó que el país forma parte esencial de la identidad de la marca, subrayando que las mejoras reflejan su confianza en un destino que combina estabilidad, crecimiento y hospitalidad.

Según sus palabras las intervenciones incluyeron la transformación de habitaciones, nuevos espacios de encuentro y la ampliación de la oferta gastronómica del food hall El Mundo, además de la incorporación del Joia Bar y áreas diseñadas con materiales naturales y mayor eficiencia energética.

Carolyne Doyon, presidenta y CEO para Norteamérica y el Caribe, resaltó que Punta Cana continúa siendo un punto clave dentro de la estrategia regional. El proyecto se ejecuta bajo el programa sostenible Happy to Care, que impulsa la eco-construcción, el consumo energético responsable y el abastecimiento local.

La celebración reunió a autoridades, directivos internacionales y representantes del sector turístico, quienes conocieron la visión de crecimiento de Club Med y su apuesta por la innovación. El resort, inaugurado originalmente en 1981, vuelve a posicionarse como un referente de la oferta turística nacional.