Listin Diario
Las Sociales

Tradición

La Bodega recibe la temporada festiva con su ‘Open house’

Enología

Luisa Fontana, Mariano González, Laura Ricardo y Daniela Peñarand

Avatar del Listín Diario
SANTO DOMINGO

La Bodega inauguró la temporada más alegre del año con su tradicional ‘Open house’, un encuentro diseñado para celebrar la cultura del vino y ofrecer experiencias únicas a sus clientes y aliados.

Los asistentes disfrutaron de una selección curada de etiquetas representativas: espumosos para celebrar, blancos esenciales, vinos de carácter y largas crianzas, expresiones auténticas, tintos icónicos y un cierre memorable con vinos de postre, todo acompañado de música en vivo que realizó la atmósfera de la noche.

Durante el recorrido, expertos enólogos y el equipo de La Bodega guiaron a los invitados en la degustación de más de treinta etiquetas en ocho estaciones temáticas que celebraban cada momento del vino: Laurent-Perrier, Gramona III Lustros, Juvé & Camps Gran Reserva, Oremus Mandolás, La Rioja Alta Gran Reserva 904, Corimbo I y 200 Monges Reserva, ideales para los paladares más exigentes.

Aneley Cáceres, Sharon Sued, Laura Ricardo y Lorena Espaillat.

Carolina Socías, Rosmery Herrand y Carolina Sanz

Juan José Bengoa, José Tapia, Mía Agramonte y César Tapia

Shantal Espinal, Arturo Rivas Sweeney y Claudina Penzo.

Graciella Dietsch.

