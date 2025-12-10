ENCUENTRO
Alma abrió sus puertas en Casa de Campo
Iniciativa
- Una edición con encanto español y hospitalidad dominicana.
ALMA regresó a República Dominicana consolidándose como un importante punto de encuentro empresarial y social entre españoles y dominicanos.
La iniciativa volvió a tejer lazos entre ambas culturas, generando nuevas oportunidades de negocios y celebrando un estilo de vida donde la tradición española y la riqueza dominicana se integraron en un ambiente excepcional.
Durante tres jornadas, el evento convirtió a Casa de Campo en el escenario perfecto para un recorrido por la cultura, la gastronomía, el arte, la moda y la música de España, enriquecido por la energía y la hospitalidad dominicana.