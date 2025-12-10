Alma abrió sus puertas en Casa de Campo

ALMA regresó a República Dominicana consolidándose como un importante punto de encuentro empresarial y social entre españoles y dominicanos.

La iniciativa volvió a tejer lazos entre ambas culturas, generando nuevas oportunidades de negocios y celebrando un estilo de vida donde la tradición española y la riqueza dominicana se integraron en un ambiente excepcional.

Durante tres jornadas, el evento convirtió a Casa de Campo en el escenario perfecto para un recorrido por la cultura, la gastronomía, el arte, la moda y la música de España, enriquecido por la energía y la hospitalidad dominicana.

Bolívar Batista y María José IzquierdoSilverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Carlos Medrano y Deyanira Pappaterra.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Jennifer García y Felix Suárez.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Laila Álvarez y Joan Suárez.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Marilú de Villanueva y César Villanueva.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Mauro Caslini, Irene Caslini y Alice Caslini de Moriconi.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Ricardo de Moya, Michelle Vidal, Laura Alfau y Rafael Suárez.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Daniel Sánchez, Lucca Sánchez y Lauren Llenas.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.