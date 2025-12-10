Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

ENCUENTRO

Alma abrió sus puertas en Casa de Campo

Iniciativa

  • Una edición con encanto español y hospitalidad dominicana.
Cuchy Pérez, Andrés Pichardo, Thea van der Werf y Susana Deleito.

Cuchy Pérez, Andrés Pichardo, Thea van der Werf y Susana Deleito.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Avatar del Listín Diario
iSMALAY lIRANZO.La Romana,RD.

ALMA regresó a República Dominicana consolidándose como un importante punto de encuentro empresarial y social entre españoles y dominicanos.

La iniciativa volvió a tejer lazos entre ambas culturas, generando nuevas oportunidades de negocios y celebrando un estilo de vida donde la tradición española y la riqueza dominicana se integraron en un ambiente excepcional.

Durante tres jornadas, el evento convirtió a Casa de Campo en el escenario perfecto para un recorrido por la cultura, la gastronomía, el arte, la moda y la música de España, enriquecido por la energía y la hospitalidad dominicana.

Bolívar Batista y María José Izquierdo

Bolívar Batista y María José IzquierdoSilverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Carlos Medrano y Deyanira Pappaterra.

Carlos Medrano y Deyanira Pappaterra.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Jennifer García y Felix Suárez.

Jennifer García y Felix Suárez.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Laila Álvarez y Joan Suárez.

Laila Álvarez y Joan Suárez.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Marilú de Villanueva y César Villanueva.

Marilú de Villanueva y César Villanueva.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Mauro Caslini, Irene Caslini y Alice Caslini de Moriconi.

Mauro Caslini, Irene Caslini y Alice Caslini de Moriconi.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Ricardo de Moya, Michelle Vidal, Laura Alfau y Rafael Suárez.

Ricardo de Moya, Michelle Vidal, Laura Alfau y Rafael Suárez.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Daniel Sánchez, Lucca Sánchez y Lauren Llenas.

Daniel Sánchez, Lucca Sánchez y Lauren Llenas.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Arturo, Amaia, Olivia y Jorien Quezada.

Arturo, Amaia, Olivia y Jorien Quezada.Silverio Vidal/LD y cortesia de los anfritriones.

Tags relacionados