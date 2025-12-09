Rita’s Joyas celebra su coctel de Navidad

Rita’s Joyas celebró su tradicional cóctel navideño, un encuentro lleno de magia, elegancia y emoción que dio oficialmente la bienvenida a la temporada más especial del año.

Clientes, amigos y allegados a la tienda se dieron cita para vivir una experiencia cálida y brillante al estilo de Rita’s Joyas, mientras fueron participes la nueva colección de la presentada, una propuesta cuidadosamente seleccionada para quienes desean regalar significado, celebrar el amor y transformar momentos en recuerdos eternos.

El nuevo catálogo navideño incluye desde joyas en oro hasta plata fina 925, así como de larimar y ámbar dominicano, piedras preciosas y la exclusiva línea artesanal Petra, elaborada a mano con esencia dominicana.

Un momento especial para la marca

“Hoy celebramos la Navidad, pero también celebramos a nuestros clientes, que durante todo el año nos permiten ser parte de sus mejores historias. En Rita’s Joyas trabajamos para ofrecer piezas que emocionen, que conecten con el corazón y que acompañen los momentos más importantes de la vida”, expresó Rita Soriano, CEO y fundadora de la tienda.

Altagracia Mariñez, Marga Pardo Gamundi y Miguelina Abreu.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Claudia Castillo, Amarilys Durán, Rosa Roa de López y Yulibelys Wandelpool.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Miguel Oviedo, Eridania Jorge, Mildred Josefina Bergés de Sanchez y Elizabeth Aristy.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES