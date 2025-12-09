Playa Nueva Romana celebra el “Margarita Nights”

Una velada cargada de música, sabor y diversión en comunidad se vivió en Playa Nueva Romana, un encuentro que transformó la Casa Club del residencial en el epicentro de la fiesta y la cultura mexicana con la celebración de Margarita Night.

Desde su llegada, los asistentes disfrutaron de un ambiente vibrante, entre luces cálidas, colores tradicionales, banderines y elementos decorativos que recrearon fielmente el espíritu festivo de los mexicanos.

La noche estuvo acompañada de un espectáculo musical de mariachis en vivo, que contagió de alegría con sus trompetas y voces potentes, animando a cantar, brindar y celebrar.

Luego subió a escenario un DJ que elevó la energía de los allí presentes con ritmos latinos, transformando el espacio en una auténtica pista de baile.

Los concursos de rancheras, los pasitos mexicanos y un mini taller de baile hicieron que todos los invitados formaran parte de la experiencia.

Robert Jiménez y Lisaury Arias junto a sus hijos

La propuesta gastronómica fue otra de las grandes protagonistas de la noche: un buffet típico mexicano con tacos recién preparados, enchiladas, quesadillas, nachos y guacamole fresco conquistó los paladares de grandes y pequeños.

En el centro de la celebración se encontró la estación de margaritas, que durante el happy hour se convirtieron en los brindis oficiales de la noche.

