Una conferencia sobre marketing

La conferencista mexicana Estefanía Cárdenas, especialista en marketing emocional, realizo la conferencia “Inner Pulse” a la 34.ª edición de Mercadexpo, en Santo Domingo.

La experta conectó con la audiencia al combinar teoría, vivencia personal y una mirada transformadora sobre el papel de las emociones en la construcción de marcas auténticas.

La autora del libro y podcast “En el marketing como en el amor” habló sobre importancia de volver al origen emocional de las marcas en un mercado saturado de contenido, métricas y algoritmos.

“Una marca es una personalidad auténtica efectivamente comunicada”, afirmó Cárdenas, invitando a estudiantes y profesionales a reflexionar sobre el “momento cero”: ese instante fundacional donde nacen la esencia, las intenciones y los principios.

Cárdenas, insistió en que muchas marcas pierden relevancia cuando olvidan ese pulso interno: “Las marcas pueden estar respirando, produciendo y vendiendo, pero si no sienten, no conectan”.

Detalló, que además que comunicar no es lo mismo que conectar: la resonancia ocurre solo cuando emisor y receptor comparten una intención común.