Soho Bags and Glasses recibe la temporada festiva

La magia de la Navidad llegó a Soho Bags and Glasses, que celebró por todo lo alto el inicio oficial de la temporada y su aniversario, en un encuentro que reunió a clientes, amigos cercanos, influencers y aliados.

El empresario Ángel Trifolio expresó su gratitud por el apoyo recibido durante este primer año de Soho Bags and Glasses en su local de Bella Vista.

“Para nosotros es un honor dar inicio a la Navidad rodeado de personas que han sido parte fundamental de nuestra historia. Este tiempo ha sido de crecimiento, aprendizajes y nuevas oportunidades, y celebrarlo junto a nuestros clientes y aliados lo hace aún más especial”, dijo Trifolio.