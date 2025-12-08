Una fiesta para celebrar la Navidad

En el hotel JW Marriott Industrias San Miguel (ISM) organizó una velada donde ejecutivos de la empresa compartieron junto a representantes de diversos medios de comunicación, influencers, clientes y relacionados.

Mario Medina, gerente de asuntos corporativos y sostenibilidad de ISM, expresó que esta es una ocasión especial, no solo porque les brinda la oportunidad de celebrar juntos los resultados de un año de intenso trabajo, sino porque el 2025 marca un hito trascendental en su historia: los 20 años de ISM en República Dominicana.

Andreina Castillo, Alba Ramírez, Yudelki Guerrero y Rosalina Lora.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

José Eduardo Espiritusanto, Wandaly Soriano, Kenny Valdez y Moisés Valbuena.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Astrid Beltré, Miguel Otáñez, Jessica Bonifacio, Rosalina Lora, Karla Alcántara y Mario MedinaCORTESIA DE LOS ORGANIZADORES