Automotriz
Seguridad y tecnología en el ‘Volkswagen Tera’ de Avelino Abreu
Actualidad
- El nuevo vehículo combina seguridad, tecnología y diseño.
Avelino Abreu SAS, importador oficial de Volkswagen en República Dominicana, presentó el nuevo Volkswagen Tera, un suv compacto que redefine los estándares de seguridad, tecnología y diseño en su segmento.
Milagros Abreu, presidente ejecutiva de la empresa, expresó el orgullo por continuar fortaleciendo una alianza de más de 25 años con Volkswagen AG.
“reafirmamos nuestro compromiso de seguir ofreciendo innovación y calidad a nuestros clientes. Este modelo representa una nueva era para la marca en el país”.