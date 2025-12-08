Una promoción especial de Navidad

El Banco Popular Dominicano, Ágora y La Bodega de Manuel González Cuesta presentaron su promoción “La Navidad comienza cuando brindamos juntos”. Esta iniciativa busca celebrar el espíritu de la temporada premiando a sus clientes con una selección de dos de los vinos de Bodegas Balbás.

Durante todo el mes de diciembre, los clientes que realicen consumos de RD$7,000 o más con sus tarjetas de crédito y débito personales o Cuotas Popular, en los establecimientos participantes de Ágora podrán llevarse gratuitamente una botella de vino tinto Pagos de Balbás o un vino blanco Balbás Verdejo.

La promoción estará disponible hasta agotar la existencia de 6,000 botellas.

Ana Mireya Abreu, Miguel Liriano y Marlene Taveras.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Mayi Suárez, Sharon Sued y Aneley Cáceres.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES

Sarah Ricart, Mayi Suárez, Karla Leschhörn y Jean Villanueva.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES