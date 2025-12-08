Playa Nueva Romana celebra encuentro solidario

Playa Nueva Romana, en alianza con la Fundación Reys of Tomorrow, organizó un encuentro en el que se vivió una experiencia con propósito social, que combinó deporte con la solidaridad.

La actividad reunió a atletas y empresarios, quienes fueron partícipes de una agenda repleta de actividades en el residencial turístico, que incluyó prácticas de golf y pádel.

Durante toda una mañana, los invitados se unieron a Reynaldo López, lanzador de los Bravos de Atlanta y su esposa, Jhilaris López, fundadores de la fundación para compartir con los niños de la comunidad la entrega de útiles deportivos.

“Nos llena de satisfacción ser parte de iniciativas que trascienden el deporte y se convierten en plataformas para transformar vidas. En Playa Nueva Romana creemos que el bienestar se construye desde la empatía, la solidaridad y el trabajo en equipo”, dijo Rossy Santana, en representación del residencial.

Más allá del deporte, el encuentro tuvo un profundo componente humano. La visita al Batey Angelina se convirtió en uno de los momentos más emotivos de la agenda agotada durante todo un fin semana.

