Lemon celebra 20 años de trayectoria con desfile de moda

Lemon presentó su nuevo desfile “La Navidad se viste de Lemon”, en el marco de la celebración de sus 20 años de aniversario, con un concepto de vestir a la mujer dominicana, romper esquemas, elevar la experiencia de moda navideña, rendir homenaje a dos décadas de estilo, además mejorar la evolución y confianza.

La tienda de ropa presentó las colecciones “Fiestas at Work”, “Next stop, Lemond!” y “Shine Bright Like a Lemon”.

La linea de moda, resaltan la elegancia corporativa moderna, acertada y cargada de carácter con piezas pensadas para las celebraciones laborales, tonos festivos, cortes favorecedores y detalles que hacen brillar sin perder la sobriedad.