José Peralta expone su más reciente obra literaria

En un emotivo encuentro que juntó a familiares y amigos del autor fue presentado el libro "Mientras Recorro el Camino" del escritor y empresario vegano José Peralta Michel.

La obra recoge más de nueve décadas de vivencias, aprendizajes y reflexiones sobre la vida, la ciudadanía y la historia dominicana.

El encuentro, celebrado en el restaurante El Capuchino, donde asistieron familiares, amigos y allegados que acompañaron al autor en una velada marcada por la gratitud, la memoria y la celebración de una trayectoria dedicada al servicio, la integridad y la construcción colectiva.

La obra literaria fue prologada por el economista y escritor Eduardo García Michel, el libro abre una ventana íntima hacia los recuerdos y reflexiones de Peralta, reconocido por diferentes instituciones por sus aportes comunitarios, su compromiso con la educación cívica y su mirada crítica sobre la evolución del país.

Durante la presentación, el autor de libro expresó su satisfacción por ver materializada una obra: “Nace del deseo de dejar constancia de lo que he vivido y de aquello que creo que puede servir a quienes siguen este camino después de mí”, agregó.