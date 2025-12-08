Centrocamara-RD conmemora su aniversario con nueva directiva

Centrocamara conmemoró su décimo aniversario, donde además, juramentó su nueva junta directiva para el periodo 2025-2027 presidida por Kathy Grullón, quien asume por segundo año la presidencia de la entidad.

La presidenta de la compañía, destacó los logros alcanzados durante estos diez años de servicios, entre lo que mencionó la integración una membresía de 79 empresas dominicanas y centroamericanas, pertenecientes a sectores clave para la competitividad regional.

Además de expandir la presencia institucional con la apertura de la empresa en El Salvador, un hecho que marca el inicio de una red regional en consolidación.

“Hoy, al juramentar a la nueva directiva, reafirmamos la confianza en el liderazgos empresarial dominicano y centroamericano. A Ustedes, nuevas autoridades, les digo con absoluta convicción: Asumen la conducción de una institución fuerte, respetada y llena de oportunidades por delante”, concluyó Grullón.

Robert Morales, Luvesky Fernandez y Hamlet Mendez.Cortesia de los anfitriones.

Ivan Raposo, Ramon Perez Fermin, Edmundo Gil y Polibio Valenzuela.Cortesia de los anfitriones.

La nueva junta directiva fue juramentada por Ramón Pérez Fermín, viceministro de Economía y MiPyme.

Nancy Arias, Zoila Rosario y Katrina Naut.Cortesia de los anfitriones.