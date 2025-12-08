Arte San Ramón en apoyo a los jóvenes de las artes plásticas

Durante un encuentro que reunió a empresarios, coleccionistas, artistas, amantes del arte y la cultura quedó inaugurada la exposición “Punto Nodal”, una colectiva que engalana las paredes de ASR Galería Arte San Ramón de jóvenes creadores que captaron el interés de los presentes con cada una de las obras expuesta.

“Punto Nodal”, despliega alrededor de cuarenta obras de 23 creadores dominicanos y extranjeros vinculados a la República Dominicana, residentes en Santo Domingo y otras ciudades del mundo, en un diálogo artístico sin precedentes.

La nuestra fue curada por la historiadora del arte y curadora Paula Gómez Jorge, quien seleccionó cuidadosamente las obras para mostrar la diversidad y riqueza del talento joven.

Esta colectiva junta a una nueva generación de artistas que inicia su tránsito por el ecosistema del arte dominicano. Forma parte del Programa de Apoyo a Jóvenes Creadores de Arte San Ramón, iniciativa dedicada a visibilizar, acompañar y fortalecer las voces del talento joven.” expresó Gómez Jorge.

Cada obra es un mundo, y juntas conforman un Aleph contemporáneo: un punto donde la sensibilidad, la crítica y la imaginación se despliegan en múltiples ámbitos.

El público presente apreció diferentes lenguajes y formatos, pintura, dibujo, instalación, video y medios mixtos que reflejan inquietudes, memorias y búsquedas de identidad propias de los jóvenes creadores.