Tradiciones y rituales de fin de año

Estamos en una de las épocas más significativas del año: Navidad. Su nombre proviene del latín “nativitas” (nacimiento); su día principal de celebración es el 25 de diciembre y conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén, festividad que acrecienta la fe, el amor, la unión familiar, la generosidad y la esperanza.

Esta época fue establecida por la Iglesia en el siglo IV, coincidiendo con las festividades paganas del “Solsticio de Invierno”, lo que vino a facilitar la conversión de muchos pueblos al cristianismo.

En su evolución, más allá de su significado religioso, llevó por regiones y ciudades, las costumbres de estos pueblos, que convirtiéndose en una celebración cultural universal incluye diversas tradiciones.

En muchos países, se realizan reuniones familiares, intercambios de regalos y comidas festivas. Las decoraciones, como el árbol de Navidad y las luces, son comunes y variables en sus manifestaciones de las diferentes culturas, simbolizando la alegría y la esperanza.

Su impacto social y económico es cuantioso pues por menos que se gasta en regalos y celebraciones este puede superar los ingresos de una persona de todo un mes y quizás de más. Siendo un tiempo muy comercial, vista no solo como una festividad religiosa, sino también como un evento social y económico importante.

La Navidad es una tradición rica en significados que abarca diferentes tópicos festivos, espirituales y de celebraciones culturales que unen a las personas en todo el mundo, y que arrastra en sus historias miles de tradiciones y creencias que se aplican tanto en esta hermosa noche como en la celebración del año nuevo.

Ambas fechas tienen la esperanza de realizar nuestros sueños y metas. Y son tomadas para realizar ciertos ritos y tradiciones para acrecentar la energía de lograr los deseos y metas pensados en el crecimiento personal, familiar, social y económico.

Las tradiciones de la llamada “Nochebuena o Noche de Navidad” varían de un país a otro. Una gran cena para unir la familia, brindis por la salud y la unión, dulces, regalos, bebidas caseras son muchas de las tradiciones que se realizan esta noche.

Es común encontrar en gran variedad de su decoración y significado el árbol de Navidad, las coronas de Adviento, los calcetines colgados en la chimenea o en la repisa de la sala o cerca del árbol con regalos especiales para niños y abuelos; hermosas creaciones de belenes que aparecen en los materiales más sencillos como en hermosas creaciones en porcelanas, cristales y joyas finamente elaboradas para representarlos.

Cada país tiene su música que alterna con los hermosos villancicos característicos de la fecha. Se aprovecha para en los encuentros familiares y de amigos recordar las alegres historias vividas.

A los niños se les indica poner una carta en el árbol con los deseos. Se les narra la historia del nacimiento del niño Jesús, de los reyes magos que viajaron desde oriente para adorar al hijo de Dios y les llevan presente a todos los niños del planeta. De San Nicolás o Santa Claus, también llamado Papá Noel entre muchos otros nombres según el continente.

Regalos generales por motivo de la flecha, regalos personales, tarjetas con mensajes positivos acompañan la festividad de la Navidad, y sus también tradicionales costumbres religiosas del calendario cristiano como la Misa de Gallo, el encendido del árbol, el Adviento, la fiesta de la Inmaculada Concepción, entre otras que preceden la celebración de la bienvenida al nuevo año.

En nuestro país como en otros, la celebración de Año Nuevo tiene tradiciones o costumbres que nos pueden causar extrañeza al conocerlas. Estas suelen realizarse tanto antes o después de llegar el nuevo año.

Aunque conozco muchas de estas costumbres o cábalas populares, con rituales en sus diferentes regiones, como en muchos países, no soy creyente de ellas; reconozco el poder de la energía de la atracción como principal fuente de lograr objetivos. Tampoco tengo rituales, he llevado algunos a la práctica sólo por estar en ambientes con los que me acompañan en el momento.

Según Feng Shui, las cábalas, se trata de un conjunto de acciones que hacemos en algunos momentos para equilibrar la energía y atraer armonía al hogar y a nuestras vidas. Estos rituales están orientados a la búsqueda de prosperidad, amor, suerte, salud, riqueza y, por supuesto, energía positiva.

En República Dominicana existen varios rituales” comer de las uvas (tradición española), la bebida espumosa, el incienso, las velas, la lista de los deseos, el color del vestuario, son muchas de las que suelen realizarse este día

Hay países donde ves personas saltar con sus sillas mientras el reloj marca las doce; los niños deben saltar para estar saludables y crecer. En otros se suele ir a demostrar el amor de familia y amigos, tirando la vajilla contra las paredes de sus casas y bailar alrededor del árbol de Navidad.

La abundancia de la bebida y la comida para la prosperidad, tirar trozos de pan contra la pared para ahuyentar la mala suerte; el sonar de monedas, engancharlas en la ropa o tenerlas en el bolsillo.

En otros países, en el que también incluimos el nuestro, se suele pintar la casa, todo debe estar movido, limpio, nada de muebles viejos. Llegan a exagerar tirándose por las ventanas, con el fin de atraer la prosperidad. En otros no se cierran las puertas de la casa, para aquellos que ya no están con nosotros, puedan celebrar.

La quema de incienso, de azúcar, baños de flores, ir a la playa a esperar el amanecer, son muchas de las tantas creencias, costumbres y tradiciones que hemos heredados pero lo que si no podemos negar es que somos un pueblo alegre, creyente de Dios y amante de la familia y que todo esta riqueza cultural refuerza nuestro sentir.