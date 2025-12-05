Tienda Mary celebra encuentro navideño

Tienda Mary realizó una nueva edición de su clásico “Friends & Family Appreciation Christmas Event”, un encuentro creado para agradecer la fidelidad de los clientes que han acompañado a la marca durante generaciones.

La actividad reunió a aliados y amigos cercanos en un ambiente festivo y elegante, donde disfrutaron de rifas especiales ofrecidas por marcas icónicas como Christofle, Bernardaud y Villeroy & Boch, referentes mundiales en el arte de la mesa.

Este respaldo reafirma la estrecha relación entre la tienda y sus suplidores, quienes cada año se suman a la celebración.

Como gesto de gratitud, Tienda Mary otorgó a los invitados un bono de 25% de descuento válido durante toda la temporada navideña, para seleccionar piezas exclusivas para acompañar sus celebraciones familiares.

Con este encuentro Tienda Mary fortalece su compromiso de ofrecer experiencias memorables y un servicio cercano que fortalece los vínculos con su comunidad.

