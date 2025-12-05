Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario
Tienda Mary celebra encuentro navideño

  • El establecimiento tiene más de seis décadas siendo referente en el área de decoración.
Franki Cruz, Marcelle Rizek de Cruz, Daniela Cruz Rizek y Diego Cruz Rizek.

Franki Cruz, Marcelle Rizek de Cruz, Daniela Cruz Rizek y Diego Cruz Rizek.Víctor Ramírez/ LD

PERLA MERCADOSanto Domingo, RD.

Tienda Mary realizó una nueva edición de su clásico “Friends & Family Appreciation Christmas Event”, un encuentro creado para agradecer la fidelidad de los clientes que han acompañado a la marca durante generaciones.

La actividad reunió a aliados y amigos cercanos en un ambiente festivo y elegante, donde disfrutaron de rifas especiales ofrecidas por marcas icónicas como Christofle, Bernardaud y Villeroy & Boch, referentes mundiales en el arte de la mesa. 

Este respaldo reafirma la estrecha relación entre la tienda y sus suplidores, quienes cada año se suman a la celebración.

Carolina Marmolejos, María Cristina Méndez, Carolina Coy y Nicole Orozco.

Carolina Marmolejos, María Cristina Méndez, Carolina Coy y Nicole Orozco.Víctor Ramírez/ LD

Patricia Batlle y Nicole Guerrero.

Patricia Batlle y Nicole Guerrero.Víctor Ramírez/ LD

Denis Camacho y Gabriela Hernández.

Denis Camacho y Gabriela Hernández.Víctor Ramírez/ LD

Enma Ginebra y Sara Rodríguez.

Enma Ginebra y Sara Rodríguez.Víctor Ramírez/ LD

Como gesto de gratitud, Tienda Mary otorgó a los invitados un bono de 25% de descuento válido durante toda la temporada navideña, para seleccionar piezas exclusivas para acompañar sus celebraciones familiares.

Con este encuentro Tienda Mary fortalece su compromiso de ofrecer experiencias memorables y un servicio cercano que fortalece los vínculos con su comunidad.

Gabriela Hernández, Coral Chavez y Antonia Antón.

Gabriela Hernández, Coral Chavez y Antonia Antón.Víctor Ramírez/ LD

Paola Roa y María Teresa Albaine.

Paola Roa y María Teresa Albaine.Víctor Ramírez/ LD

Elira Rodríguez y Elira Conde.

Elira Rodríguez y Elira Conde.Víctor Ramírez/ LD

