Puntos de Vista celebra 56 años de transmisión en la televisión dominicana

El programa Puntos de Vista celebró el 56 aniversario de transmisión ininterrumpida en Color Visión con una misa realizada en la Iglesia Santo Tomás de Aquino. La celebración religiosa fue oficiada por el párroco Reverendo Padre Fray Ramón Alberto Núñez Holguín y contó con la presencia de los hijos de Pía Rodríguez, Dania, Virginia y Danilo Goris Rodríguez.

Dania Goris productora del programa, dijo que este espacio fue iniciativa de su madre Pía Rodríguez, la cual fue la pionera de los espacios de panel de Color Visión.

“En este acto quiero reconocer también a los pioneros de los programas de opinión de República Dominicana: Salvador Pittaluga Nivar, Ercilio Veloz Burgos, Miguel Hernández, Héctor Pérez Reyes y Alberto Amengual, quienes junto a doña Pía Rodríguez fueron los iniciadores del periodismo de opinión en la televisión dominicana”, expresó Goris durante la ceremonia.