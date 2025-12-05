Pernod Ricard realiza encuentro navideño con periodistas

Como parte de las celebraciones de fin de año, Pernod Ricard realizó un encuentro navideño con invitados de la prensa, diseñada para celebrar la temporada navideña y compartir el mensaje de “crear un mundo más convivial sin excesos”. Desde su visión como empresa responsable, la compañía promueve que todas sus marcas disfruten siempre con moderación.

Estrellas de Navidad es una iniciativa que presenta su portafolio de productos junto a atractivas innovaciones que transforman cada brindis en una experiencia memorable.

Los periodistas invitados disfrutaron de una cata con los productos de global de Pernod, en la que degustaron las marcas Chivas Regal y The Glenlivet, viviendo una experiencia sensorial bajo la guía y orientación de la joven de origen escocés Lucy Mitchell, nueva embajadora de Chivas Regal para la República Dominicana.

“En Pernod Ricard, la Navidad es sinónimo de celebración y de nuestro compromiso inquebrantable con la sostenibilidad y la responsabilidad ante el consumo. Con la incorporación de nuestra embajadora Lucy Mitchell, buscamos inspirar a todos a disfrutar de nuestras marcas con moderación y consciencia”, expresó Dayra Acosta, Head of Commercial & Trade Marketing de la multinacional.