Elize Accesorios celebra 10 años de trayectoria

  •  Este décimo aniversario representa un logro y al mismo tiempo, un punto de partida hacia nuevas metas del establecimiento.
Elisa Amalia Pimentel y Paola Pimentel.Cortesia de los anfitriones.

Elize Accesorios celebró sus 10 años de aniversario. Ubicados en Ágora Mall, la tienda ha logrado posicionarse durante esta primera década gracias al esfuerzo constante y al apoyo invaluable de quienes han acompañado el camino.

Su fundadora Elisa Amalia Pimentel Malla, destaca que ha sido la bendición de Dios guía fundamental en este proceso de su crecimiento, así como el respaldo de las personas que la inspiran y sostienen día tras día.

Pimentel dijo que lo que inició como un gran sueño y un hobby, hoy es un proyecto consolidado que continúa creciendo y formando parte esencial de su vida y de quién es.

“Nada de esto habría sido posible sin ustedes”, expresó la empresaria durante  el encuentro.

María Milagros Plana, Elisa Amalia Pimentel,Paola Pimentel, Lissa Mejía y María José Rodríguez.Cortesia de los anfitriones.

