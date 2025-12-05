Elize Accesorios celebra 10 años de trayectoria

Elize Accesorios celebró sus 10 años de aniversario. Ubicados en Ágora Mall, la tienda ha logrado posicionarse durante esta primera década gracias al esfuerzo constante y al apoyo invaluable de quienes han acompañado el camino.

Su fundadora Elisa Amalia Pimentel Malla, destaca que ha sido la bendición de Dios guía fundamental en este proceso de su crecimiento, así como el respaldo de las personas que la inspiran y sostienen día tras día.

Pimentel dijo que lo que inició como un gran sueño y un hobby, hoy es un proyecto consolidado que continúa creciendo y formando parte esencial de su vida y de quién es.

“Nada de esto habría sido posible sin ustedes”, expresó la empresaria durante el encuentro.