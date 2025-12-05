Banco Central celebra su 78 aniversario

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró una eucaristía de acción de gracias con motivo del 78º aniversario de la institución, oficiada por el reverendo padre Jorge William Hernández.

El acto fue presidido por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, y su esposa Fior D’Aliza Martínez de Valdez.

El reverendo Hernández señaló que “la sociedad necesita de instituciones independientes como esta, con valores que se materializan mediante sus buenas prácticas y su servicio a la sociedad”.

Asimismo, trasladó a los bancentralianos “el compromiso de saber tomar decisiones en el conflicto de la luz y la oscuridad, que se materializa en el interés por Jesús, y siendo consciente de que cada uno es necesario en su papel en la institución”.

Ervin Novas Bello, Ingrid González, Nacyra Cury y Joel Tejeda Comprés. s.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Roberto Saladín, José Eduardo Valdez, Jacobo Valdez, José Antonio Santos, Héctor Valdez Albizu, Ricardo Valdez y Bernardo VegaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Julio Andújar y Shanttal Zuleta Brea.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

José Gabriel Perdomo, Carolina Ramos, Norma Jacqueline Molina y Máximo Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

osé Alcántara, Maitee Mateo, Liselotte Reyes, Brenda Villanueva y Manuel Gómez Copello.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES