Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
Las Sociales

Eucaristía

Banco Central celebra su 78 aniversario

Ceremonia

Eduardo de Jesús Tejera, Julio César Llibre, José Manuel Mallén, Magín Díaz, Héctor Valdez Albizu, Fior D’Aliza Martínez de Valdez, Ricardo Rojas León y Arturo Martínez Moya

Eduardo de Jesús Tejera, Julio César Llibre, José Manuel Mallén, Magín Díaz, Héctor Valdez Albizu, Fior D’Aliza Martínez de Valdez, Ricardo Rojas León y Arturo Martínez MoyaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSANTO DOMINGO

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró una eucaristía de acción de gracias con motivo del 78º aniversario de la institución, oficiada por el reverendo padre Jorge William Hernández. 

El acto fue presidido por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, y su esposa Fior D’Aliza Martínez de Valdez.

El reverendo Hernández señaló que “la sociedad necesita de instituciones independientes como esta, con valores que se materializan mediante sus buenas prácticas y su servicio a la sociedad”.

Asimismo, trasladó a los bancentralianos “el compromiso de saber tomar decisiones en el conflicto de la luz y la oscuridad, que se materializa en el interés por Jesús, y siendo consciente de que cada uno es necesario en su papel en la institución”.

Ervin Novas Bello, Ingrid González, Nacyra Cury y Joel Tejeda Comprés.

Ervin Novas Bello, Ingrid González, Nacyra Cury y Joel Tejeda Comprés. s.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Roberto Saladín, José Eduardo Valdez, Jacobo Valdez, José Antonio Santos, Héctor Valdez Albizu, Ricardo Valdez y Bernardo Vega

Roberto Saladín, José Eduardo Valdez, Jacobo Valdez, José Antonio Santos, Héctor Valdez Albizu, Ricardo Valdez y Bernardo VegaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Julio Andújar y Shanttal Zuleta Brea.

Julio Andújar y Shanttal Zuleta Brea.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

José Gabriel Perdomo, Carolina Ramos, Norma Jacqueline Molina y Máximo Rodríguez.

José Gabriel Perdomo, Carolina Ramos, Norma Jacqueline Molina y Máximo Rodríguez.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

osé Alcántara, Maitee Mateo, Liselotte Reyes, Brenda Villanueva y Manuel Gómez Copello.

osé Alcántara, Maitee Mateo, Liselotte Reyes, Brenda Villanueva y Manuel Gómez Copello.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Arturo Martínez Moya, José Manuel Mallén, Ricardo Rojas León y Ervin Novas Bello.

Arturo Martínez Moya, José Manuel Mallén, Ricardo Rojas León y Ervin Novas Bello.CORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Tags relacionados