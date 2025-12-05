Eucaristía
Banco Central celebra su 78 aniversario
Ceremonia
El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) celebró una eucaristía de acción de gracias con motivo del 78º aniversario de la institución, oficiada por el reverendo padre Jorge William Hernández.
El acto fue presidido por el gobernador, Héctor Valdez Albizu, y su esposa Fior D’Aliza Martínez de Valdez.
El reverendo Hernández señaló que “la sociedad necesita de instituciones independientes como esta, con valores que se materializan mediante sus buenas prácticas y su servicio a la sociedad”.
Asimismo, trasladó a los bancentralianos “el compromiso de saber tomar decisiones en el conflicto de la luz y la oscuridad, que se materializa en el interés por Jesús, y siendo consciente de que cada uno es necesario en su papel en la institución”.