Pragma Capital entrega el proyecto Brisas del Este

En un acto cargado de emoción y orgullo provincial, representantes de Pragma Capital entregaron oficialmente los 184 solares del desarrollo residencial Brisas del Este, ubicado en Pontón, marcando un hito en el crecimiento urbanístico planificado de La Vega.

Desde su presentación la propuesta inmobiliaria se ha convertido en una referencia gracias a su ubicación estratégica, calles asfaltadas, electricidad soterrada, sistema de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales y área recreativa.

En nombre de la empresa queremos agradecer a cada familia por su confianza, a nuestro equipo comercial por su entrega, y al equipo de construcción por su profesionalismo.

Este hito no solo marca la entrega de solares: es el comienzo de una comunidad construida con visión, compromiso y futuro”, destacó Julio Cabrera, presidente de la firma.

Durante el acto, el ejecutivo también anunció la apertura comercial de “Vive Brisas”, una colección exclusiva de 20 viviendas llave en mano, a desarrollarse en alianza con GRM Ingenieros Constructores, casas de aproximadamente 242.43 m² con diseño orientado al confort moderno.

También presentó la segunda etapa del desarrollo: Samanes Brisas del Este, con solares más amplios y amenidades como casa club, canchas deportivas, gimnasio y circuito recreativo.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Cabrera, activó un switch simbólico que iluminó todo el evento, señalando la entrega oficial del proyecto con electricidad y demás servicios, seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.

Al finalizar el acto protocolar los asistentes disfrutaron también de una experiencia tecnológica innovadora, con pantalla gigante, túnel inmersivo con tour virtual de las casas Vive Brisas, estaciones VR y pantalla táctil. Además, la presencia del robot photobooth “Brisitas”, que se desplazaba por el evento capturando fotografías de los invitados.

Arlenys Nicasio, Jhonny Cabrera, Julio Cabrera y Arelis RodríguezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES