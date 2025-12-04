Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

ENOLOGIA

La nueva edición de la feria de vinos Carrefour

Tradición 

  • Gerardo García, director de Operaciones, agradeció el apoyo de las principales casas distribuidoras nacionales e internacionales.
Gerardo García, Karine Noetinger y Olivier Pellin

Listín DiarioSANTO MDOMINGO

Carrefour inauguró la nueva edición de su Feria de Vinos, un encuentro que celebra sus 25 años promoviendo la cultura vitivinícola en República Dominicana.

Oliver Pellín, director general de Carrefour, destacó: “Cada año buscamos enriquecer la experiencia de nuestros clientes con nuevas propuestas y la calidad que caracteriza esta feria desde sus inicios.”

Karine Noetinger, coordinadora de la feria, señaló que durante la misma habrá enólogos disponibles, degustaciones y actividades diarias para guiar al público en la selección de sus botellas.

Variedad 

Más de 350 referencias de vinos de regiones como Francia, España, Chile, Argentina, Italia, Estados Unidos y Australia están disponibles para los que aman disfrutar del maravilloso mundo enológico.

Durante la actividad los asistentes disfrutaron de catas guiadas, degustaciones, música en vivo, además de una rifa de una exclusiva botella Grand Vin de Sauternes, Premier Cru de Barsac, Château Climens 1953.

Sandra Mañón y Alfredo Sánchez

Zeny Leyva y Iamdra Fermín

Francis Meriño, Andrés Ferreras, Fior Ramírez y Delsy Mena

Ana María Ramírez, Marlen de Pellin y Dayanara de García

Gerardo García, Sonia Barbry, embajadora de Francia, Carlos Miguel Aysa González, embajador de México y Olivier Pellin

Eduardo Mira, Irahisa Nolasco y Gustavo Arzeno

