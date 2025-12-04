La nueva edición de la feria de vinos Carrefour

Carrefour inauguró la nueva edición de su Feria de Vinos, un encuentro que celebra sus 25 años promoviendo la cultura vitivinícola en República Dominicana.

Oliver Pellín, director general de Carrefour, destacó: “Cada año buscamos enriquecer la experiencia de nuestros clientes con nuevas propuestas y la calidad que caracteriza esta feria desde sus inicios.”

Karine Noetinger, coordinadora de la feria, señaló que durante la misma habrá enólogos disponibles, degustaciones y actividades diarias para guiar al público en la selección de sus botellas.

Variedad

Más de 350 referencias de vinos de regiones como Francia, España, Chile, Argentina, Italia, Estados Unidos y Australia están disponibles para los que aman disfrutar del maravilloso mundo enológico.

Durante la actividad los asistentes disfrutaron de catas guiadas, degustaciones, música en vivo, además de una rifa de una exclusiva botella Grand Vin de Sauternes, Premier Cru de Barsac, Château Climens 1953.

Sandra Mañón y Alfredo SánchezCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Zeny Leyva y Iamdra FermínCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Francis Meriño, Andrés Ferreras, Fior Ramírez y Delsy MenaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Ana María Ramírez, Marlen de Pellin y Dayanara de GarcíaCORTESíA DE LOS ANFITRIONES

Gerardo García, Sonia Barbry, embajadora de Francia, Carlos Miguel Aysa González y Olivier PellinCORTESíA DE LOS ANFITRIONES