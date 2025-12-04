Alicia Hernández celebran más de nueve años de trayectoria

Ejecutivos de la empresa Alicia Hernández, representante exclusiva del bróker alemán Dangschat TOH, celebraron su tradicional encuentro de fin de año, en el que agradecieron a Dios por los logros alcanzados durante este año que está por terminar.

Allí también dejaron saber palabras de gratitud a sus clientes y relacionados por el apoyo incondicional que ha impulsado su crecimiento en el mercado dominicano durante más de nueve años.

El encuentro realizado en Distric Event Venue congregó a sus clientes de los sectores farmacéutico, cosmético, licorero y veterinario, en un ambiente festivo.

Los invitados disfrutaron de un espectáculo de alto nivel con la presencia artística de dos grandes talentos: las majestuosas voces de Mabel de León y la alegría de Monchy Capricho.

Este agasajo no solo subraya el compromiso de Alicia Hernández SRL y Dangschat TOH con la excelencia y la calidad, sino que también reafirma la solidez de sus relaciones comerciales en el país.