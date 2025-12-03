El tradicional “Encuentro Navideño de Peñistas”

La Peña por un Mejor País celebró su tradicional “Encuentro Navideño de Peñistas”, un espacio que volvió a reunir a figuras destacadas de los sectores empresarial, político, académico y social del país, reafirmando el carácter plural, diverso e inclusivo que caracteriza a esta emblemática institución de pensamiento y diálogo.

El encuentro, encabezado por Jorge Dargam, líder y coordinador de la Peña por un Mejor País, evidenció una vez más cómo este espacio se ha consolidado como punto de encuentro para voces influyentes de distintas corrientes y visiones del país, quienes se integran cada año en un ambiente respetuoso, reflexivo y de camaradería.

Dargam destacó que el Encuentro Navideño no solo representa una tradición, sino también una oportunidad para fortalecer la cohesión entre actores clave del desarrollo nacional. Subrayó que la diversidad que confluye en la Peña constituye uno de sus principales valores, al permitir el intercambio constructivo entre líderes con responsabilidades públicas, empresariales, sociales y comunitarias.

“El espíritu de la Peña por un Mejor País está en la pluralidad. Aquí convergen visiones distintas, trayectorias diferentes y aportes desde todos los rincones del país. Esta diversidad es lo que nos permite crecer y aportar a una sociedad más democrática, equitativa y dialogante”, expresó Dargam durante la actividad.

Durante el encuentro, los participantes compartieron reflexiones sobre los principales desafíos del año que concluye y las oportunidades que se vislumbran para el próximo. Asimismo, se reafirmó el compromiso de la Peña de continuar promoviendo espacios de diálogo abierto, respeto mutuo y construcción colectiva de ideas.

El acto concluyó con un mensaje de unidad y optimismo, resaltando la importancia de mantener la colaboración entre los distintos sectores nacionales para seguir fortaleciendo las bases de un país más próspero y solidario.