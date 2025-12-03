Scotiabank festeja su 105 aniversario con una interesante promoción

Ejecutivos de Scotiabank presentaron la promoción “Todo por Montarte de Rojo con Scotiabank”, una iniciativa que forma parte de la celebración del 105 aniversario de su llegada a territorio dominicana.

La promoción, vigente hasta el 15 de enero de 2026, busca premiar la fidelidad de sus clientes, ofreciendo la oportunidad de ganar una de las tres camionetas Cadillac XT4 2025 mediante la participación en diversas transacciones bancarias y consumos con tarjetas de crédito.

Según explica Roxalía Muñoz, ejecutiva de la entidad financiera, para participar los clientes deberán cumplir con las condiciones establecidas, entre ellas solicitar y activar una nueva tarjeta de crédito Scotiabank, abrir una cuenta de ahorro o corriente, efectuar consumos locales o internacionales y mantener los requisitos de balance según las bases del concurso.

Las transacciones generarán boletos electrónicos que incrementan las posibilidades de ganar en el sorteo, programado para el 28 de enero de 2026 en las oficinas principales del Banco en Santo Domingo.

Muñoz, destacó que alcanzar 105 años en el país representa “historias de progreso, confianza y sueños cumplidos”, resaltando el importante rol desempeñado por el banco como aliado estratégico para generaciones de dominicanos al tiempo que reafirmó su compromiso de seguir fortaleciendo la propuesta de valor y generar oportunidades que impulsen el bienestar financiero de las familias.

La promoción también contempla beneficios adicionales, como la acumulación de hasta 50 boletos electrónicos al activar y realizar un primer consumo con nuevas tarjetas, además de boletos por consumos locales, internacionales y pagos recurrentes.

González, Zoila Abreu, Ricardo Torres, Sarah Cordero y Vladimir De León.CORTESIA DE LOS ORGANIZADORES