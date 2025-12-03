Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Mily Festejos celebra 20 años de trayectoria

  • A la actividad asistieron colaboradores, proveedores, amigos y clientes.
Esther Pérez, Milagros Inoa, Juan Ramón Pérez y Yoany Pérez

Mily Festejos, empresa especializada en alquileres, diseño y decoración de eventos, celebró su vigésimo aniversario consolidándose como un referente en la industria de la organización y ambientación de actividades sociales como también corporativas en la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Milagros Inoa, fundadora de la empresa, resaltó el camino recorrido marcado por el esfuerzo, los aprendizajes y la fe. Destacó que detrás de cada evento trabajado existen desafíos que fortalecen al equipo y reafirman su propósito de crear experiencias memorables.

“Veinte años se dicen fácil, pero detrás de ellos hay esfuerzo, sueños, desafíos, lágrimas, sonrisas y, sobre todo, la presencia constante de Dios, quien ha guiado cada paso de esta historia llamada Mily Festejos”, agregó.

Inoa también afirmó, que este aniversario representa una renovación del compromiso con la calidad, la creatividad y el acompañamiento humano que han definido a la empresa desde sus inicios.

Ivonna Ricardo, Indira Domínguez, Raúl García y Carolina Reyes.

Marisol Duran, Altagracia Tejada y Daniela Peralta.

